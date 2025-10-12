Doble tragedia en Frontera: Familia enfrenta dolor y dificultades económicas

FRONTERA, COAHUILA.-Una tragedia golpeó a la colonia San Miguel de Frontera el pasado 9 de octubre, cuando José Guadalupe Antúnez Rivas, de 39 años, decidió quitarse la vida en el interior de su domicilio. Días después, su madre, María Ofelia Rivas, también perdió la vida, dejando a su nieto, Ángel Antúnez Martínez, en medio de un dolor doble y con serias dificultades económicas para enfrentar los gastos funerarios.

El hallazgo de Antúnez Rivas fue realizado por su pareja sentimental, Sandra Covarrubias, quien acudió a la vivienda ubicada en la calle San Andrés número 304 para llevarle alimentos. Al ingresar al domicilio, encontró al hombre sin vida, lo que provocó la movilización de autoridades y personal de auxilio.

De acuerdo con el testimonio de Covarrubias, el operador de grúas ya pensionado atravesaba una profunda depresión luego de perder su empleo a causa de un accidente, lo que se sumó a problemas de adicción a la droga conocida como cristal. Además, enfrentaba conflictos familiares y había manifestado en diversas ocasiones que no deseaba continuar con su vida.

Tras el fallecimiento de la señora María Ofelia Rivas, abuela del joven Ángel, la situación se tornó aún más complicada, pues el muchacho carece de empleo y no cuenta con servicios funerarios, lo que ha significado una carga económica imposible de sobrellevar en medio de su duelo.

Familiares y allegados han hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad para apoyar a Ángel Antúnez Martínez en estos momentos difíciles. Quienes deseen contribuir pueden hacerlo a través de la cuenta de tarjeta Spin de Oxxo con número 4217 4701 9231 7135, a nombre del propio afectado, con el fin de cubrir los gastos derivados de las lamentables pérdidas.