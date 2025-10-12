Alcaldesa de Frontera impulsa evento solidario 'Ritmo en Rosa'

Frontera, Coah.- Como parte de las acciones del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con el Departamento de Fomento Deportivo, la Dirección de Salud Municipal y el DIF Frontera, impulsa el evento "Ritmo en Rosa", un gran Zumbatón con causa que busca fortalecer la prevención, promover la solidaridad y apoyar a mujeres que enfrentan esta enfermedad.

La directora de Fomento Deportivo, Mariana Cisneros, informó que el evento se llevará a cabo el viernes 17 de octubre en la Plaza Principal, a las 6:00 de la tarde, en un ambiente lleno de energía, música y participación comunitaria. La meta es reunir a 200 personas que, mediante una cuota de recuperación de 100 pesos, contribuirán directamente al apoyo de mujeres fronterenses, destinando los fondos a la entrega de prótesis, pelucas y artículos especializados que mejoren su calidad de vida.

Las inscripciones están abiertas a través de los teléfonos del DIF Municipal: 8 635-0842 y Fomento Deportivo 878 634-7890. La convocatoria es para todas las edades y, aunque tradicionalmente la zumba se asocia con la participación femenina, el evento está abierto a cualquier persona que desee sumarse a la causa. Quienes se registren recibirán una playera conmemorativa, un kit de hidratación y podrán participar en la rifa de atractivos regalos.

La alcaldesa Sari Pérez destacó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso de su administración con la salud de las familias fronterenses, recordando que la prevención y la detección temprana salvan vidas. "Queremos que cada participante baile con el corazón, porque cada paso y cada sonrisa representan esperanza para muchas mujeres", expresó.

Con "Ritmo en Rosa", el Gobierno de Frontera impulsa el espíritu solidario y la fuerza como comunidad. La invitación está abierta para bailar, prevenir y apoyar a quienes nos necesitan.