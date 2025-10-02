Alcalde Víctor Manuel Leija Vega impulsa desarrollo educativo en la región

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Cumpliendo su compromiso con la educación y el desarrollo de las comunidades rurales, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega dio inicio a la construcción de un aula en el ejido Estanque de Norias, una obra que beneficiará directamente a los alumnos de preparatoria de esta comunidad, quienes contarán con un espacio digno para continuar su formación académica.

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF, Leticia Medina, el edil resaltó la importancia de seguir trabajando en favor de la juventud, ya que cada acción que fortalece la educación abre caminos al bienestar, el desarrollo y el progreso para todo Cuatro Ciénegas.

En el arranque de obra estuvieron también presentes el regidor José Luis de León, así como directores de Obras Públicas y de educación, quienes se sumaron al compromiso de impulsar proyectos que impacten de manera positiva en las comunidades rurales.

En su mensaje, Leija Vega reafirmó el compromiso de llevar el progreso a cada rincón del municipio, asegurando que la educación es y seguirá siendo una de las principales prioridades de su administración.

Destacó que esta obra representa más que un aula: significa brindar oportunidades reales para que los jóvenes puedan desarrollarse, alcanzar sus metas y, en un futuro, contribuir al progreso del municipio.

El presidente municipal subrayó que obras como esta se han replicando en otras comunidades rurales del municipio, buscando fortalecer la infraestructura educativa, ya que su administración entiende que cada peso invertido en los jóvenes es una inversión en el presente y en el porvenir de Cuatro Ciénegas.

"La educación transforma vidas y abre puertas; por eso hemos decidido destinar recursos y esfuerzos para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan mejores condiciones y no se queden atrás en su preparación académica", expresó el edil.

Con este arranque de obra, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana con la gente, respondiendo a sus necesidades y transformando realidades que marcan la vida de las nuevas generaciones.