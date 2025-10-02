Contactanos

Descuido en Guardería Provivienda: Niño de 1 año sale sin supervisión

Sancionadas trabajadoras por descuido en estancia infantil

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 02 octubre, 2025 - 07:09 p.m.
Descuido en Guardería Provivienda: Niño de 1 año sale sin supervisión
Trascendió que una de las trabajadoras fue obligada a renunciar. Mientras a otra se le reubicó en otro plantel.

SALTILLO, COAHUILA.– Un grave descuido en una guardería de la colonia Provivienda derivó en sanciones contra dos trabajadoras, luego de que un niño de apenas un año y dos meses logró salir del plantel sin supervisión y fue localizado en plena vía pública.

La Fiscalía General del Estado informó que la profesora Carolina "N", responsable directa del grupo, fue obligada a presentar su renuncia tras el incidente, mientras que la enfermera Patricia "N", encargada de vigilar ingresos y salidas, fue reasignada a otra estancia infantil. Ambas son investigadas por el delito de omisión de cuidados.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando el pequeño Gabriel "N" salió por una puerta que había quedado abierta. Fue un automovilista que circulaba sobre el bulevar Idelfonso Villarello quien lo vio cruzando la calle y detuvo su vehículo para auxiliarlo. Posteriormente se menciona que fue trasladado a la guardería, donde se confirmó que era alumno de la institución.

El niño fue entregado a sus padres, quienes se desconoce si interpusieron denuncia formal. Una semana después, la Fiscalía notificó a las trabajadoras involucradas y también citó a la propietaria de la guardería para deslindar responsabilidades.

Este caso evidenció la fragilidad en los protocolos de seguridad y vigilancia en estancias infantiles, así como la importancia de reforzar la supervisión para evitar que situaciones como esta, que pudo terminar en tragedia, se repitan.

Descuido en Guardería Provivienda: Niño de 1 año sale sin supervisión
El menor de 1 año 2 meses fue encontrado caminando sobre el bulevar en el que se localiza la guardería.
Descuido en Guardería Provivienda: Niño de 1 año sale sin supervisión
Hasta el momento se desconoce si sus padres interpusieron la denuncia correspondiente.

