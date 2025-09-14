ICATEC y Departamento de Fomento Económico capacitan en electricidad

Cuatro Ciénegas, Coah.- Cumpliendo el compromiso de contribuir al desarrollo personal y profesional de la población, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega encabezó la ceremonia de entrega de certificados a los participantes que concluyeron satisfactoriamente el curso de electricidad básica.

El presidente municipal destacó que estos cursos fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre el Departamento de Fomento Económico y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC).

Leija Vega resaltó la importancia de impulsar la preparación técnica de la población, pues representa una herramienta fundamental para que las y los ciudadanos fortalezcan sus habilidades, accedan a nuevas oportunidades laborales y mejoren su calidad de vida.

Indicó que este tipo de capacitaciones no solo abren camino al desarrollo personal de quienes las reciben, sino que también generan un beneficio colectivo, al contar con más personas preparadas que contribuyen al crecimiento económico y social de Cuatro Ciénegas.

"Con estos programas otorgamos herramientas, conocimientos y habilidades para acceder a oportunidades a las y los trabajadores de nuestro municipio, lo que permite prepararse y poder acceder a mejores salarios y por ende una vida más digna", señaló el Alcalde.

Asimismo, Leija Vega reiteró que su administración seguirá trabajando en programas que fortalezcan la capacitación, la creación de empleo y el desarrollo económico, convencido de que la educación práctica y técnica es clave para transformar la vida de las familias y detonar el progreso del municipio.

Con la conclusión de estos cursos, se reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de seguir generando espacios de capacitación y brindar herramientas que permitan a las y los ciudadanos construir un futuro con más oportunidades, mejores ingresos y mayor bienestar.