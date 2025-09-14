Violencia en colonia Bellavista: Compromiso de la alcaldesa

FRONTERA, COAHUILA.- Tras los hechos violentos registrados en la colonia Bellavista, donde un hombre de 55 años fue gravemente herido con un arma blanca, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, condenó enérgicamente el ataque y reiteró el compromiso de su administración con la promoción de una cultura de paz y prevención de la violencia.

"Tenemos que hacer conciencia de lo importante, y la violencia no debe formar parte de nuestra esencia como sociedad", expresó la presidenta municipal en entrevista, al referirse al caso ocurrido la noche del jueves 12 de septiembre.

El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas en la esquina de las calles Durango y Almadén, dejó a Armando "N" con heridas de gravedad luego de ser atacado sin previo aviso por un sujeto desconocido. La víctima fue trasladada a un hospital y su estado de salud fue reportado como delicado.

Ante este hecho, Pérez Cantú subrayó la urgencia de reforzar los programas municipales enfocados en la prevención del delito y en la formación de valores desde temprana edad.

"Tenemos que seguir trabajando y llevando todos los programas para hacer conciencia de lo que puede suceder al portar un arma blanca y a lo que te puedes arriesgar. Si le quitas la vida a una persona, enfrentas la prisión y arruinas familias", advirtió la alcaldesa.

Como parte de las acciones inmediatas, anunció que se intensificarán las pláticas preventivas en escuelas y con padres de familia, con el objetivo de formar generaciones más conscientes y responsables.

La edil también informó que la Policía Municipal mantiene operativos y rondines constantes en los distintos sectores de la ciudad, incluyendo la colonia Bellavista, para garantizar la seguridad de las y los fronterenses.

Finalmente, reiteró su llamado a la comunidad a participar activamente en la construcción de un entorno más seguro: "El cambio empieza en casa y con educación. No podemos permitir que la violencia se normalice".