Empresario Andrés Oyervides explica problemas en distribución de gasolina

En la capital del estado comenzó a registrarse desabasto de gasolina Magna en algunas de las estaciones de servicio, mientras que en Monclova, también comenzó a presentarse este problema, aunque de manera mínima.

El empresario gasolinero Andrés Oyervides explicó que desde hace aproximadamente un mes se han presentado fallas en la distribución, lo que ocasiona el retraso en el abasto por algunas horas o de un día para otro.

Indicó que cuentan con una programación en el abasto en el que se surte a diario o por lo menos tres veces a la semana.

Sin embargo en las últimas semanas se han tenido retrasos de algunas horas en los horarios de distribución, incluso, en algunas ocasiones se abastece hasta el día siguiente de cuando se tenía programado.

"Aquí también está habiendo problemas, no están surtiendo exacto lo que requieres, tardan un día o dos y te quedas sin combustibles, yo me he quedado sin producto por cuestión de horas, pero están haciendo (PEMEX) un esfuerzo por siempre tenernos con combustible", señaló.

El empresario gasolinero mencionó que el problema no ha sido tan grave porque hasta el momento han sido algunas horas las que se quedan sin servicio, y espera que la situación no escale.

Explicó que una de las causas que podrán estar ocasionando este problema es que cada vez más estaciones se abastecen directamente de PEMEX, lo que ha presionado la capacidad de distribución y derivado en retrasos en la entrega.

Sobre las revisiones que la Fiscalía General del Estado ha implementado en Saltillo para detectar estaciones que adquieren combustible proveniente de huachicol, Oyervides consideró que sería positivo replicarlas en Monclova.

"Vale la pena que se hagan ese tipo de revisiones para que chequen si efectivamente toda la gasolina es legal, aunque sea importada, que haya pagado los impuestos correspondientes. Aquí en Monclova no lo han realizado, pero sí podrían hacerlo", comentó.