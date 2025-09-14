El talento de Simoneta Salomón conquista el escenario

Con apenas 10 años, una gran sonrisa y una voz que sorprende, Simoneta Salomón sueña con convertirse en cantante. Hoy, gracias a su talento y empeño, participa en concurso de canto, donde busca el respaldo de la ciudadanía para seguir cumpliendo su más grande anhelo: que su voz sea escuchada y reconocida.

Desde los cinco años, Simoneta descubrió su amor por la música. Su madre, Yesenia Zúñiga, y su abuela, Soila Salomón, han sido las primeras en impulsarla. "Desde chiquita cantaba en la casa y en la escuela, y siempre nos conmovía con su voz", recuerda emocionada su abuela, quien no se separa de ella en esta aventura.

Con el apoyo de su familia, la pequeña recorrió calles y plazas de la ciudad pidiendo a la gente que la respalde con su voto. "Quiero seguir siendo parte de este concurso", dijo con ilusión, recordando que su esfuerzo la llevó a recibir el documento que la acredita como participante oficial.

Simoneta ya ha interpretado canciones de gran dificultad como En cambio no de Laura Pausini, y temas juveniles como Rosa Pastel de Belanova. La próxima semana sorprenderá con La Basurita, de Ángela Aguilar, demostrando que su talento abarca distintos géneros y estilos.

Pero más allá del escenario, Simoneta vive su sueño con humildad y esperanza. "Lo que quiero es cantar y que la gente me escuche", comenta entre risas, mientras su familia la acompaña de cerca en cada paso.

Para ella, cada voto es un ladrillo más en la construcción de su sueño, ese que comenzó de niña, en su casa y frente a su familia, y que hoy la coloca frente a un público más grande.