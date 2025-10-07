Alcalde Víctor Manuel Leija Vega reabre espacio público emblemático

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Cumpliendo uno más de sus compromisos con la comunidad, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizará la reinauguración del Auditorio Municipal "Dr. Arturo Cantú", un espacio rehabilitado que permitirá ofrecer instalaciones seguras, funcionales y en óptimas condiciones para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales.

Previo a este importante evento, el Departamento de Obras Públicas continúa con las labores finales de mantenimiento, en las que participan cuadrillas municipales encargadas de realizar **reacabados**, pintura de cordones de estacionamiento, señalización y limpieza general, garantizando que cada detalle esté listo para recibir nuevamente a la comunidad.

Al respecto, el presidente municipal destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de su administración por mejorar la infraestructura pública y recuperar espacios de gran valor para las familias de Cuatro Ciénegas.

"Nuestro objetivo es que nuestra gente cuente con espacios dignos, seguros y de calidad, donde puedan convivir, desarrollarse y sentirse orgullosos de su municipio. Este auditorio representa no solo un lugar para el deporte o la cultura, sino un punto de encuentro que fortalece la sana convivencia, la salud y la unión comunitaria", expresó el alcalde.

Dentro de las acciones de rehabilitación se incluyen trabajos claves como la restauración de la duela de madera del foro, la colocación de cancelería nueva en los sanitarios, la aplicación de pintura en interiores y exteriores, además de la mejora en la iluminación y mantenimiento general del inmueble.

Leija Vega señaló que la rehabilitación de este espacio refleja el compromiso del gobierno municipal con la ciudadanía, sustentado en una planeación responsable y en la coordinación entre las distintas áreas municipales, por lo que reiteró que su administración seguirá destinando esfuerzos y recursos para garantizar el buen estado de la infraestructura pública.

"Cada obra que entregamos tiene un propósito claro: mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Seguiremos trabajando para que Cuatro Ciénegas cuente con instalaciones que promuevan la convivencia familiar, el talento local y el desarrollo social", finalizó.

La reinauguración oficial del Auditorio Municipal "Dr. Arturo Cantú" se llevará a cabo este miércoles 8 de octubre a las 10:00 de la mañana, en un evento abierto a toda la ciudadanía, donde podrán apreciarse los trabajos realizados y celebrar la recuperación de un espacio emblemático que fortalecerá la participación ciudadana y el sentido de comunidad.