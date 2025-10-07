Contactanos

Coahuila

Protesta de pacientes de hemodiálisis en IMSS Coahuila

Tránsito desvía tráfico ante bloqueo de pacientes de hemodiálisis en IMSS.

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 07 octubre, 2025 - 08:11 p.m.
Pacientes del IMSS bloquearon el bulevar Venustiano Carranza en demanda de atención médica.

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este martes, alrededor de una docena de pacientes del área de hemodiálisis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon el bulevar Venustiano Carranza, frente a la Clínica No. 2, en exigencia de atención médica y la reanudación de sus tratamientos suspendidos.

Los manifestantes denunciaron que desde hace varios días no se les ha brindado el procedimiento de hemodiálisis correspondiente, situación que aseguran pone en riesgo su salud.

En protesta, colocaron carteles y se mantuvieron sobre el carril con dirección de norte a sur, impidiendo el paso vehicular.

Ante la movilización, autoridades del IMSS acudieron al sitio para entablar diálogo con los pacientes y buscar una solución inmediata.

Mientras tanto, elementos de Tránsito Municipal implementaron un operativo para desviar el tráfico y reducir las afectaciones a la circulación.

Hasta el momento, el Instituto no ha emitido un comunicado oficial que precise las causas de la suspensión del servicio. Los pacientes advirtieron que mantendrán la manifestación hasta recibir una respuesta formal a sus demandas.

Los inconformes colocaron carteles frente a la Clínica No. 2 del Seguro Social.
Autoridades del IMSS dialogaron con los manifestantes para atender sus peticiones.

    Los inconformes colocaron carteles frente a la Clínica No. 2 del Seguro Social.

    Autoridades del IMSS dialogaron con los manifestantes para atender sus peticiones.

