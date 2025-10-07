Gobierno de Saltillo realiza jornada de reforestación en la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- Con el compromiso de preservar el medio ambiente y promover un equilibrio ecológico en la ciudad, el Gobierno de Saltillo realizó una jornada de reforestación como parte del cumplimiento de una compensación ambiental por parte de un ciudadano, y autorizada por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Estas acciones se realizaron luego que un vecino del fraccionamiento San Alberto solicitara los permisos correspondientes y cumpliera con todos los requisitos ambientales y siempre en apego a la normatividad ambiental vigente.

El ciudadano cumplió con la reposición de diversos ejemplares de árboles de diversas especies, como trueno, encino siempre verde, encino roble, entre otros, adecuados al clima y suelo de la localidad.

Este martes, personal municipal se dedicó a sembrar a lo largo del camellón central del bulevar Rufino Tamayo, este arbolado que contribuye a mejorar la calidad del aire, así como para brindar refugio y alimento para aves, insectos y otras especies y fortalecer el ecosistema urbano.

Asimismo, como parte de esta misma compensación ambiental, se han reforestado diversos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio en días anteriores.

El gobierno municipal reafirma su compromiso con la sustentabilidad y la protección del entorno natural, al promover la participación de la ciudadanía y el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental, con la finalidad de ofrecer una ciudad más verde y saludable para saltillenses y visitantes.

Asimismo, se continuará con la vigilancia de que empresas y ciudadanía cuenten con todos los permisos correspondientes, así como con las respectivas compensaciones ambientales.

Además, el Ayuntamiento de Saltillo tiene a disposición el número 844-414-49-29, de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; así como al asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, para la atención oportuna a la ciudadanía.