Estudiantes indignados tras hallazgo de gusanos en platillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

SALTILLO, COAHUILA.– La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se vio envuelta en una polémica luego de que circulara un video donde se observan gusanos en un platillo servido en su comedor universitario, generando indignación y preocupación entre los estudiantes.

La Sociedad de Alumnos informó que, tras conocerse el hecho, se convocó a una reunión urgente con las autoridades responsables del servicio alimentario.

En el encuentro participaron los presidentes de estado, el jefe de cocineros, el Lic. Carrillo, el jefe de turno del comedor, el personal de cocina y el alumno afectado.

El reporte fue atendido de inmediato y se establecieron medidas para reforzar la higiene y los controles en la preparación de alimentos. "Nos aseguraron que una situación así no volverá a repetirse", señaló la Sociedad de Alumnos en un comunicado.

Asimismo, desde el sábado se realizan reuniones periódicas para dar seguimiento a las condiciones del comedor y garantizar que los alimentos servidos cumplan con las normas sanitarias establecidas.

Las autoridades universitarias reiteraron su compromiso con la seguridad alimentaria y con mantener una comunicación abierta con la comunidad estudiantil.