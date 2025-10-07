Mejora Urbana en Saltillo: Renovación de Aceras en Distrito Centro

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones implementadas por el alcalde Javier Díaz González para mejorar la infraestructura urbana en la ciudad, personal municipal lleva a cabo la construcción y mejora de banquetas en el Distrito Centro de Saltillo.

A fin de fortalecer la seguridad, accesibilidad y calidad de vida de todas y todos los saltillenses, personal del programa "Aquí Andamos" renueva la acera sur de la Calzada Francisco I. Madero, en su cruce con la calzada Emilio Carranza; así como la banqueta poniente de la calzada Emilio Carranza, esto a la altura de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En este punto de alta afluencia peatonal, el Municipio de Saltillo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas renueva dichas aceras como parte de una visión de ciudad más humana, moderna e incluyente.

Estas acciones se suman a las emprendidas por el alcalde Javier Díaz para mejorar y dignificar el Distrito Centro, como la instalación de cámaras de vigilancia, rehabilitación de los registros y líneas táctiles; además del embellecimiento de fachadas y el retiro del cableado en desuso, entre muchos trabajos más.

Saltillo tiene callejones más limpios

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, realiza diversas jornadas de limpieza en distintos callejones de la ciudad con el objetivo de mantener entornos más seguros, saludables y con mejor imagen urbana.

Este martes, por instrucción del alcalde Javier Díaz, personal municipal atendió diversos callejones de la colonia Morelos, al oriente de la ciudad.

Cuadrillas intervinieron los callejones que se encuentran entre las calles 8 y 10, así como entre las vialidades 11 y 13, de este sector habitacional.

Estas acciones incluyen el retiro de basura, maleza y escombro acumulado, con la finalidad de prevenir focos de infección, reducir riesgos de incendios, así como fortalecer la seguridad en las colonias, al eliminar espacios que pudieran representar peligro para las y los habitantes de la zona.

El Ayuntamiento de Saltillo exhorta a la población a participar en el cuidado de estos espacios, evitar a toda costa tirar desechos y colaborar a mantenerlos limpios.

Lomas de Lourdes al 100

Dentro del programa "Colonias al 100", el Gobierno Municipal fortalece sus acciones para prevenir delitos y reforzar la vigilancia en el sector sur de la ciudad, al instalar un filtro por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la entrada de la colonia Lomas de Lourdes.

Este operativo de seguridad instalado sobre Avenida 20 y su cruce con el bulevar Emilio Arizpe de la Maza se instaló con el objetivo de reforzar el contacto directo con la comunidad, escuchar reportes y fortalecer la confianza en la policía de Saltillo.

El Gobierno Municipal tiene a disposición de la población el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio municipal.