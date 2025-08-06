Inaugurado en Castaños el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable

Castaños, Coahuila a 06 de agosto del 2025.- En un esfuerzo conjunto por transformar la conectividad y la calidad de vida en la región centro, alcaldesas y alcaldes con apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas pusieron en marcha el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, una estrategia regional que busca mejorar la seguridad vial, facilitar los traslados y promover el desarrollo económico de esta zona.

El evento estuvo encabezado por el Subsecretario de Transporte y Movilidad, Fernando Simón Gutiérrez Pérez; el Subsecretario de la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles; el Alcalde de Monclova, Carlos Villarreal; así como las alcaldesas de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, y de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora.

El plan contempla una serie de acciones que permitirán acercar a la gente a sus centros de trabajo, estudio y servicios, además de fortalecer la conectividad de la zona metropolitana y sentar las bases para atraer inversiones y detonar nuevas oportunidades de empleo.

Durante su mensaje, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, indicó que es un día muy importante para la región centro porque se está dando un paso firme hacia una mejor movilidad, lo que nos permitirá reducir los tiempos de traslado, reforzar la seguridad vial, entre otros beneficios que garantizan una mejor calidad de vida para la comunidad.

Destacó la importancia de este proyecto como parte de una visión compartida entre municipios hermanados por un objetivo común: mejorar la vida de la ciudadanía.

"Quiero reconocer a mi amigo Carlos Villarreal por el impulso que está dando a Monclova, y a mi querida amiga Sari Pérez Cantú, mujer fuerte y decidida que está transformando al municipio de Frontera. Trabajando de la mano estamos demostrando que se puede gobernar con sensibilidad, estrategia y resultados", enfatizó.

Asimismo, Sifuentes Zamora comentó que este proyecto contempla acciones como el fortalecimiento del transporte público, la mejora en infraestructura vial y mayor integración entre los municipios, lo que beneficiará directamente a familias de Castaños.

"Agradezco al Gobernador Manolo Jiménez Salinas por siempre estar al pendiente y respaldar estas estrategias de desarrollo regional. Sabemos que contamos con su apoyo, por lo que seguiremos trabajando unidos por esta zona que tiene mucho que ofrecer", finalizó la alcaldesa.

El evento contó con la presencia del Diputado Federal Theo Kalionchiz, el Diputado Local Alfredo Paredes, autoridades municipales y estatales, así como integrantes de la iniciativa privada y representantes de los distintos sectores de la comunidad, quienes fueron testigos del inicio de este proyecto clave para el desarrollo sustentable de la región.