En la ACCM Respaldan alcaldes liderazgo de Javier

CIUDAD DE MÉXICO.- Alcaldesas y alcaldes que integran la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) reiteraron su respaldo al liderazgo de Javier Díaz González y su voluntad de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno.

El pasado fin de semana, Díaz González asumió la presidencia de la ACCM, en ceremonia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en la Ciudad de México.

Este organismo aglutina a 21 ciudades capitales del país, que en su conjunto representan el 30 por ciento de la población nacional y el 27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país.

"Vamos a trabajar con mucha unidad y coordinación, pero lo más importante, con mucha comunicación para que, en conjunto como Asociación, independientemente de los partidos políticos, podamos construir desde lo local y mejorar México", señaló Javier Díaz.

Mencionó la importancia de conocer y compartir experiencias exitosas que fortalezcan a los municipios y, sobre todo, cómo desde cada trinchera se puede seguir creciendo con orden y planeación, buscando siempre mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

Yolanda Osuna Huerta, alcaldesa de Centro, Tabasco, y vicepresidenta de la ACCM, destacó la agenda aprobada del alcalde de Saltillo y presidente de la ACCM, Javier Díaz González.

"Trae una serie de temas importantes que compartimos las y los presidentes municipales de ciudades capitales y que ya pusimos en la agenda. La expectativa es fortalecer nuestros gobiernos municipales mediante la unidad, la diversidad de opiniones y la retroalimentación de experiencias exitosas, para brindar mejores servicios a la población", señaló.

Agregó que se busca fortalecer el municipalismo, al ser el primer nivel de contacto directo con la ciudadanía.

"Desde ahí trabajamos con ese propósito, de manera totalmente apolítica, en una riqueza de experiencias, diversidad de opiniones e ideologías, siempre por nuestra población, nuestros municipios y con un respaldo absoluto a nuestra presidenta", puntualizó.

José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca, Morelos, y vicepresidente tesorero de la ACCM, mencionó que el alcalde de Saltillo y presidente de la ACCM, Javier Díaz González, expuso un programa de trabajo muy ambicioso, pero también realista.

"Los retos son enormes, pero las experiencias que se suman y se comparten entre quienes integramos la Asociación, que somos 21 alcaldesas y alcaldes, pueden transpolarse de un municipio a otro y darnos muy buenos resultados", expresó.

Samantha Smith Gutiérrez, alcaldesa de Guanajuato, destacó que como capitales enfrentan los mismos retos y que la suma de esfuerzos y la coordinación es lo que permitirá ser pioneros y ejemplo para un mejor país.

"Felicitar al alcalde Javier Díaz y sumarme a su agenda de trabajo activamente; estamos para sumar, para construir y desde la diversidad de ideas unir esfuerzos por México. Mi reconocimiento y agradecimiento a Javier Díaz por asumir esta encomienda, este liderazgo que detona el valor de las capitales del país", dijo.

La alcaldesa de Guanajuato recalcó además la importancia de la coordinación interinstitucional y de compartir buenas prácticas para generar mejores condiciones de vida para la ciudadanía.

Por su parte, Ray Chagoya Villanueva, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, reconoció que el nuevo comité de la Asociación de Ciudades Capitales de México es plural, con objetivos claros y una visión firme de fortalecer a las capitales del país.

"Algo muy importante es trabajar coordinadamente con los gobiernos locales, con la presidenta de la República y complementar en el tema de seguridad el cuarto eje de la estrategia nacional: la cooperación interinstitucional. Las capitales unidas lograremos muchos más beneficios para nuestros habitantes", refirió.