Instala Coahuila mesa operativa de seguridad

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila puso en marcha un nuevo esquema de coordinación en materia de seguridad mediante la instalación de una mesa operativa integrada por mandos de corporaciones federales y estatales, con el propósito de fortalecer la estrategia de inteligencia y ubicar a generadores de violencia vinculados con la entidad.

El Fiscal General del estado, Federico Fernández Montañez, explicó que este modelo busca articular esfuerzos para la localización y captura de objetivos considerados prioritarios, algunos de los cuales no residen de manera permanente en Coahuila, pero han cometido delitos en su territorio.

"No necesariamente están en Coahuila, pero han delinquido en algún momento aquí. Estamos hablando de objetivos prioritarios", puntualizó el funcionario al referirse a las personas que forman parte de las líneas de investigación y seguimiento.

De acuerdo con el fiscal, estas mesas operativas representan un mecanismo inédito en el país por la integración de mandos de alto nivel de distintas instituciones. En ellas participan representantes del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, además de autoridades estatales.

Fernández Montañez subrayó que la finalidad es compartir información estratégica, análisis regionales y reportes de inteligencia que permitan anticiparse a posibles riesgos, impedir el asentamiento de células delictivas y evitar que escalen sus operaciones en la entidad.

El nuevo esquema funcionará de manera itinerante y sesionará cada dos meses en distintas regiones del estado. La primera reunión se llevó a cabo en Torreón, donde se revisaron datos relacionados con la zona noreste del país, considerada estratégica por su dinámica de movilidad y actividad económica.

Finalmente, el titular de la Fiscalía General del Estado señaló que este mecanismo permitirá reforzar la coordinación interestatal y federal, así como agilizar la toma de decisiones operativas. La meta es actuar de forma preventiva y focalizada, priorizando objetivos específicos que representen un riesgo para la estabilidad y la seguridad pública.