Danna Martínez exige justicia tras agresión a joven trans en Monclova

Monclova, Coahuila.– Tras la agresión sufrida por una joven trans de 19 años el pasado sábado en Monclova, Danna Martínez, mujer trans de esta ciudad, difundió un video en redes sociales en el que condena los hechos y pide que el caso no quede impune.

En su mensaje, Danna calificó el ataque como "muy fuerte y desgarrador", al señalar que la joven fue golpeada, despojada de su ropa y pertenencias, y abandonada descalza en la vía pública. "La dejaron a su suerte, le quitaron sus bolsas, su celular, todo", expresó.

La activista rechazó versiones difundidas en redes sociales que, según dijo, intentan justificar la agresión. Afirmó que los hechos no ocurrieron como se ha comentado en algunas publicaciones y consideró que el trasfondo del ataque es la intolerancia hacia la identidad de género de la víctima.

"Vivimos rodeados de gente que no acepta que uno sea feliz", manifestó, al lamentar también los comentarios ofensivos que han surgido, incluso de otras mujeres, cuestionando la identidad de la joven agredida.

Danna Martínez aseguró que decidió pronunciarse porque se identifica con la víctima. Reveló que en el pasado fue golpeada brutalmente por tres hombres en un hecho que calificó como traumático. "Por eso levanto la voz, porque sé lo que se siente", expresó.

Acciones de la autoridad

En su mensaje pidió empatía y reflexión, al advertir que la violencia no distingue y puede afectar a cualquier familia. "Hoy fue ella, mañana puede ser tu hermana, tu prima o tu sobrina", señaló.

Finalmente, hizo un llamado a que se haga justicia y a que la denuncia presentada avance conforme a derecho. Subrayó que no habla como figura pública ni creadora de contenido, sino como ciudadana que exige que este tipo de agresiones no se repitan.

Hasta el momento, autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas por estos hechos. Organizaciones y miembros de la comunidad LGBT+ han comenzado a manifestar su preocupación y a solicitar una investigación exhaustiva.

Impacto en la comunidad

La agresión ha generado indignación en distintos sectores de la sociedad monclovense, reavivando el debate sobre la violencia y la discriminación que enfrenta la población trans en la región.