Descuentos por votar: Instituto Electoral de Coahuila lanza programa en Monclova

Para incentivar la participación ciudadana en la jornada electoral del próximo 7 de junio, el Instituto Electoral de Coahuila puso en marcha un programa mediante el cual comercios de la región ofrecerán descuentos a quienes acudan a votar.

La iniciativa "Vota, cumple y gana" se desarrolla en el Distrito 05 de Monclova, donde se busca sumar a establecimientos de distintos giros para que otorguen promociones a los ciudadanos que demuestren haber participado en la elección.

El consejero presidente del comité distrital, Raúl Martínez Lucio, explicó que los votantes podrán acceder a los beneficios mostrando el pulgar marcado con tinta indeleble en los negocios participantes.

Indicó que la invitación está abierta a restaurantes y comercios de cualquier giro que deseen participar, en donde esperan obtener una buena respuesta y de esta manera lograr que más personas participen.

Señaló que hasta ahora 10 establecimientos se encuentran en proceso de registro dentro del programa, cuya promoción inició esta misma semana, indicando que la meta es alcanzar 35 negocios participantes, con el fin de que el día de la votación existan diversas promociones que incentiven a los ciudadanos a acudir a las urnas.

Martínez Lucio añadió que continuarán visitando comercios en la región para invitar a los negocios a integrarse a la iniciativa.