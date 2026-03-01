Más de 400 mercaditos en Coahuila: apoyo directo a familias

SALTILLO, COAH.- El coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, informó que los "mercaditos" promovidos por la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas seguirán instalándose de forma permanente en colonias, comunidades y ejidos de la entidad, al considerar que representan un apoyo directo para la economía de los hogares.

El funcionario explicó que en estos espacios se comercializan productos básicos con rebajas que oscilan entre 30 y 80 por ciento. Entre los artículos disponibles se encuentran frutas, verduras, abarrotes, artículos de limpieza e incluso materiales para construcción. Como muestra de los beneficios, detalló que la tapa de huevo, cuyo precio habitual ronda los 90 pesos en comercios convencionales, se ofreció en 30 pesos, mientras que el kilo de tortilla tuvo un costo de 15 pesos, luego de que habitantes solicitaran que ambos productos fueran considerados prioritarios.

"El pueblo es quien decide. Si la ciudadanía propone ajustar algún otro producto, se analiza y se realizan los cambios necesarios", expresó.

Elizondo Pérez destacó que a lo largo de 2025 se llevaron a cabo más de 400 ediciones de los mercaditos, alcanzando a más de 100 mil familias en todo el estado. Añadió que la meta para 2026 es ampliar la cobertura y superar esa cifra.

Acciones de la autoridad

En relación con el proceso electoral, precisó que los programas sociales seguirán operando conforme a la legislación vigente. Indicó que, al iniciar las campañas, podrán mantenerse en funcionamiento sin promoción oficial y que deberán suspenderse 15 días antes de la jornada electoral, tal como lo establece la normativa.

Respecto a los señalamientos de algunos actores políticos, aseguró que el esquema está dirigido a la población en general, sin distinción de filiación partidista. "No se preguntan colores ni preferencias. Es un programa para todas y todos los coahuilenses", afirmó.

Impacto en la comunidad

Finalmente, reiteró que la estrategia de Mejora Coahuila continuará activa de manera ininterrumpida, con presencia constante en el territorio y en coordinación con autoridades municipales.