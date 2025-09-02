Gobierno de Castaños apoya educación con entrega de útiles escolares

Con el propósito de fortalecer la educación de niñas y niños, la Alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, continúa con la entrega de útiles escolares y libros de texto en la escuela primaria 'Niños Héroes', brindando herramientas para apoyar en su aprendizaje.

Como parte de las acciones por el arranque del ciclo escolar, la presidenta municipal continúa recorriendo planteles educativos para entregar estos importantes apoyos y, al mismo tiempo, desear un buen inicio del ciclo escolar, lleno de aprendizajes y logros a toda la comunidad estudiantil.

Al respecto, la alcaldesa destacó que estos paquetes de útiles escolares son posibles gracias al invaluable respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha demostrado un firme compromiso con la educación.

Señaló que, a través de la estrategia Impulso Educativo impulsada por el Gobierno del Estado, se fortalecen acciones como la entrega de útiles, uniformes en zonas rurales, mejoras en la infraestructura escolar, entre otros apoyos que brindan mayores oportunidades a niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, el Gobierno Municipal realizó labores de limpieza, fumigación y mantenimiento en los planteles educativos, a fin de que estuvieran en óptimas condiciones para este regreso a clases.

'Es muy importante garantizar más y mejores oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes, brindando las herramientas necesarias que les permitan fortalecer su aprendizaje', expresó Sifuentes Zamora.

La presidenta municipal reiteró que continuará visitando las escuelas del municipio para entregar apoyos y atender de manera cercana las necesidades de la comunidad educativa, garantizando espacios dignos, seguros y saludables.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar estrategias que aseguren el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, consolidando la educación como pilar fundamental del progreso del municipio.