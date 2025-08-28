Reconocimiento a adultos mayores en Castaños en el Día del Abuelo

Con motivo de la conmemoración del Día del Abuelo, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora acudió al Asilo de Ancianos "Nueva Esperanza" para compartir un emotivo encuentro con los adultos mayores, realizando la entrega de alimentos y conviviendo con quienes representan un pilar fundamental en las familias y en la sociedad.

Los abuelitos y directivos del asilo, muy contentos, agradecieron este gesto que fortalece los lazos de unión y cariño entre las autoridades municipales y la comunidad.

En su mensaje, la Presidenta Municipal subrayó la importancia de reconocer el legado de amor, conocimiento y esfuerzo de los abuelos, quienes con su experiencia y valores han formado generaciones y contribuido al desarrollo de Castaños.

Destacó la importancia de cuidar y proteger a los adultos mayores, al considerarlos un pilar fundamental en la sociedad, ya que su sabiduría, enseñanzas y esfuerzo han marcado el camino de muchas generaciones.

"Quiero que sepan que cuentan conmigo, que nosotros vamos a seguir apoyándolos en todo lo que esté en nuestras manos para garantizar mejores condiciones de vida para quienes durante muchos años han contribuido a la grandeza de Castaños", expresó la Alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora reconoció la gran labor del personal del Asilo de Ancianos, así como del equipo del DIF Municipal, quienes diariamente brindan atención, cariño y cuidados a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad, impulsando programas y estrategias que fortalezcan la calidad de vida de los adultos mayores y reconozcan el valor de su legado.