Alcaldesa de Castaños impulsa mejoras en el transporte urbano

CASTAÑOS, COAHUILA. - La alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, informó que se ha reforzado el servicio de transporte urbano en beneficio de los ciudadanos que diariamente requieren trasladarse a municipios vecinos como Monclova y Frontera.

'Tenemos un avance con los camiones de TPC que han mejorado el servicio. Son 10 unidades y ya no se quedan tirados como antes, dejando a su suerte a los usuarios. También los de Ómnibus han mejorado, al parecer cuentan con cinco camiones y con esta compañía se ha beneficiado mucho a la población, al brindar seguridad en el tiempo de traslado', expresó.

La edil destacó que, además de las mejoras en las unidades, se han atendido detalles que antes generaban inconformidad en la población. Subrayó que una de las principales ventajas del transporte de TPC es su aplicación móvil, que permite a los usuarios localizar en tiempo real la ruta de los camiones.

'Esta herramienta ayuda a ahorrar tiempo, porque las personas pueden revisar por dónde viene la unidad y así acercarse para tomarla', explicó.

Sifuentes Zamora aseguró que el compromiso de su administración es continuar trabajando para que el servicio de transporte en Castaños sea más eficiente, confiable y seguro para toda la población.