Protección Civil de Frontera alerta sobre llamadas falsas de incendios

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Protección Civil de Frontera, Abraham Palacios Cedillo, alertó sobre el incremento de llamadas falsas de incendios en pastizales que se reciben a través del sistema de emergencias 911, situación que genera movilización innecesaria de personal y pone en riesgo a otros sectores que realmente requieren la atención.

De acuerdo con el funcionario, cada semana se registran en promedio cinco reportes de este tipo, los cuales resultan ser falsas alarmas.

"Seguimos teniendo este problema; muchas de estas llamadas se hacen a través del C4 por el 911, ellos nos las hacen llegar, pero al momento de acudir no se encuentra nada", declaró.

Explicó que el inconveniente principal es que se desplazan bomberos, ambulancias o la motobomba a puntos donde no existe emergencia, descuidando así otras áreas importantes del municipio.

"El riesgo es que si llegara a presentarse un evento real, cuando la gente sí necesite de manera urgente a los cuerpos de auxilio, estos estarán ocupados y perdiendo el tiempo en un reporte falso", señaló.

Palacios Cedillo pidió a la ciudadanía actuar con responsabilidad y verificar que las situaciones sean reales antes de llamar a los números de emergencia. "Cuando sea algo real o que estén seguros de lo que está pasando, hacerlo saber, ya sea al número 634 29 90 o al 911. Este fin de semana fueron dos llamadas falsas más", precisó.

El director reiteró que este tipo de prácticas no solo afectan la operatividad de Protección Civil, sino que también ponen en riesgo la vida de quienes sí atraviesan una situación de emergencia.