SIMAS Monclova-Frontera anuncia ajuste del 4% en tarifas de agua para 2026

FRONTERA, COAHUILA.- Eduardo Campos Villarreal, gerente de SIMAS Monclova-Frontera, informó que para el 2026 se contempla un incremento del 4 por ciento en la tarifa de agua potable, ajuste que responde a la inflación y busca cubrir los gastos operativos del organismo.

"Este no es un impuesto nuevo ni un cobro adicional, simplemente un ajuste a las tarifas por la inflación del 4 por ciento. El año pasado fue de 5.5, ahora nos quedamos con ese cambio de 4", explicó.

De acuerdo con Campos Villarreal, el impacto en el bolsillo de los usuarios será limitado. Puso como ejemplo la tarifa mínima, que actualmente es de 100 pesos, misma que subiría a 104 pesos. "Al año, ese usuario pagaría 48 pesos más. Es una cifra representativa, sobre todo si la comparamos con lo que las personas gastan en refrescos o frituras", agregó.

El funcionario subrayó que el ajuste también permitirá a SIMAS hacer frente a los incrementos en materiales y servicios indispensables para la operación, como tuberías de PVC, combustibles y energía eléctrica. "Tan solo en pagos a la CFE, ya andamos alrededor de los 70 millones de pesos, y la luz sube cada mes o cada dos meses", puntualizó.

Con este ajuste, SIMAS Monclova-Frontera busca garantizar la continuidad en el servicio y mantener finanzas estables en medio del encarecimiento generalizado de insumos.