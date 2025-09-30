Proceso judicial en Frontera marca precedente contra maltrato animal

FRONTERA, COAHUILA.- El caso del perrito "Pinto" continúa marcando precedente en el municipio. La encargada de Protección Animal, Tuilzie Ibarra, destacó que con la vinculación a proceso del agresor se dio un paso histórico contra el maltrato animal; sin embargo, este lunes por la tarde se llevó a cabo una audiencia donde el abogado defensor solicitó modificar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario, lo que permitirá al acusado regresar a su vivienda en Frontera.

El imputado no podrá salir de su domicilio, ni siquiera a la banqueta, mientras el proceso legal sigue su curso.

"Acudimos a la audiencia virtual donde dimos apoyo a los vecinos de la colonia Occidental que denunciaron, su defensa dijo que el acusado tenía problemas de salud, por lo que solicitaron el cambio de medida cautelar. Sigue el proceso en su contra y los vecinos siguen pidiendo cárcel para el responsable, ya que no solo realizó una agresión"

Con esto se está creando un precedente en Frontera, con el apoyo de nuestra alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Los hechos se remontan al 29 de junio, cuando el acusado intentó amputarle una pata a "Pinto" con unas tijeras de podar, acción que fue presenciada por habitantes de la colonia. Una semana después, los vecinos interpusieron la denuncia que abrió la carpeta de investigación y permitió judicializar el caso.

"Tenemos mucho que agradecerle a los vecinos que no solo dieron testimonio, sino que han estado al pendiente de Pinto. Cabe recordar que esta no era la primera vez que lo agredían y hoy, gracias a su valentía, estamos dando un paso firme contra el maltrato animal", expresó la funcionaria.

Aunque la medida cautelar cambió a de prisión en del Cerezo de Saltillo a arresto domiciliario, Ibarra recalcó que el proceso sigue en curso y que el Ministerio Público trabaja en la recolección de pruebas para buscar una sentencia ejemplar.