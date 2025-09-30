Suministro de Agua Garantizado en Frontera por Alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, aseguró que el suministro de agua para los habitantes del municipio está garantizado, al contar con un abasto del 54 % en los pozos de Simas.

"Tenemos agua suficiente para todos. Quedaron pendientes algunas obras de cambio de tubería, que son pocas, y lo que va saliendo de drenaje obsoleto, pero Simas se ha comprometido y cambiado los drenajes, sobre todo en la zona centro de Frontera", señaló la edil.

Pérez Cantú reconoció que recientemente la colonia Diana Laura enfrentó problemas por una válvula dañada que dejó sin servicio a los vecinos, sin embargo, destacó que, gracias a la rápida acción de las cuadrillas de Simas, el problema fue resuelto.

La alcaldesa llamó a los fronterenses a convertirse en "vecinos vigilantes" y reportar cualquier fuga de agua o desperfecto en el sistema, a fin de evitar mayores afectaciones.

"Que nuestros ciudadanos sean también vecinos vigilantes; donde vean una fuga, la reporten luego a Simas para que la reparen. Hace mucho daño tener la fuga de agua en el pavimento o banquetas, nunca se han hecho fuera de la razón para repararlas", expresó.

Con ello, reiteró que la administración municipal mantiene coordinación constante con el organismo operador para garantizar tanto el suministro como la atención oportuna de reportes relacionados con el servicio de agua potable y drenaje.