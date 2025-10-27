Alcaldesa de Frontera toma medidas contra corrupción en Seguridad Pública

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú reiteró que en su administración no se permitirán actos de corrupción ni conductas indebidas dentro de la Dirección de Seguridad Pública, al recordar la baja definitiva de dos elementos que incurrieron en presuntos actos de extorsión, a los que se les suman dos casos más por mal comportamiento.

La edil señaló que la decisión forma parte del compromiso por mantener una corporación confiable y cercana a la ciudadanía, esto durante el mes de septiembre. "Este tipo de conductas no pueden ni deben permitirse dentro de una corporación que busca fortalecer la confianza de la gente", afirmó.

Explicó que los oficiales involucrados fueron separados de su cargo desde el inicio de la investigación, y posteriormente la Comisión de Honor y Justicia concluyó el proceso con la entrega del acta de baja definitiva.

Pérez Cantú mencionó además que existen otros dos casos en revisión por mal comportamiento y uno más por una lesión, los cuales siguen su curso conforme a los procedimientos internos. "Todo lleva su proceso y su orden. Esperamos que los elementos mantengan un buen comportamiento, y como siempre pedimos que la ciudadanía denuncie cualquier irregularidad, indicando el número de patrulla, lugar y hora, para poder identificar a los responsables", comentó.

La alcaldesa puntualizó que las vacantes generadas no serán cubiertas este año, ya que se cumplieron las metas de contratación establecidas para 2025. Sin embargo, adelantó que en enero iniciará un nuevo proceso de capacitación para continuar fortaleciendo el cuerpo policiaco durante 2026.

Con estas acciones, el gobierno municipal de Frontera busca consolidar una política de cero tolerancia ante la corrupción y reforzar la confianza de la población en sus instituciones de seguridad.