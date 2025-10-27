Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera Reorganización en Pulga de Guadalupe Borja

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de avanzar en las acciones de ordenamiento y organización del área comercial de la Pulga de la colonia Guadalupe Borja, la alcaldesa Sari Pérez Cantú sostuvo una reunión de trabajo con dirigentes y coordinadores, ante la próxima temporada de alta afluencia en los meses de noviembre y diciembre.

Durante la reunión se destacó la importancia de mantener una comunicación constante entre las autoridades y los comerciantes para garantizar un espacio funcional, seguro y con mejores condiciones para las y los visitantes y locatarios. Se acordó iniciar la credencialización de los miembros de la organización de la Pulga y establecer medidas de reubicación y distribución de espacios de acuerdo con las necesidades generadas por el Par Vial, obra que se inaugurará esta misma semana.

El secretario técnico Orlando Aguilera detalló que este primer acercamiento se llevó a cabo con representantes de la CNOP, entre ellos Alberto Gaytán, quien coordina a los comerciantes de la zona inicial del mercado. En las próximas semanas se convocará al resto de los grupos que conforman esta tradicional actividad económica de Frontera.

Aguilera Mancilla explicó que el proceso de reordenamiento se desarrollará de forma coordinada con las áreas de Transporte y Vialidad, Protección Civil, Seguridad Pública e Ingresos Municipales, con el fin de asegurar una transición ordenada y reforzar las condiciones de seguridad durante la temporada de fin de año.

En esta reunión, la alcaldesa Sari Pérez refrendó el compromiso de su administración de trabajar de la mano con los comerciantes, brindándoles apoyo y acompañamiento para fortalecer la economía local y ofrecer a las familias fronterenses un entorno limpio, seguro, con orden y rumbo.