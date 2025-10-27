Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera modernización del transporte vial

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú participó en el evento Presentación QR Pimus (Plan Integral de Movilidad Sustentable), donde se presentaron los avances del estudio, con lo que se realizará una evaluación entre la población para establecer el proyecto para mejorar este rubro en la Región Centro de Coahuila. En el encuentro estuvieron presentes los diferentes alcaldes de la Región Centro, así como empresarios, quienes refrendaron su compromiso con la planeación y modernización del transporte urbano y vial.

Durante la presentación, llevada a cabo en las instalaciones de Canacintra Monclova y donde también estuvo presente el subsecretario de Transporte del Estado, Fernando Simón Gutiérrez, se dio a conocer la implementación de un código QR Pimus, mediante el cual la ciudadanía podrá participar en encuestas digitales, aportando su opinión sobre los principales retos de movilidad en sus municipios. Esta herramienta permitirá obtener información directa de la población, fundamental para el diseño de estrategias que mejoren la conectividad, reduzcan los tiempos de traslado y fortalezcan la seguridad vial.

Pérez Cantú destacó la importancia de este estudio como una base técnica y social para tomar decisiones que favorezcan un desarrollo urbano más ordenado y sustentable. Reconoció el conjunto de municipios, Estado e iniciativa privada, al impulsar la participación ciudadana y coordinar esfuerzos con las autoridades municipales para lograr una movilidad eficiente y moderna.

Asimismo, se informó que durante esta semana se llevarán a cabo reuniones con representantes de distintos sectores —como transporte, comercio, educación e industria— con el fin de integrar sus puntos de vista al diagnóstico general. Estas aportaciones permitirán construir un plan regional incluyente que atienda las necesidades reales de la población. Pérez Cantú reiteró el compromiso de su administración de colaborar activamente en la planeación metropolitana, impulsando acciones que promuevan una movilidad segura, accesible y sustentable para todos los habitantes de Frontera y la Región Centro.