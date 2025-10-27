Martha Elena Alvarado Eguera: Testimonio de asilo de ancinos de Rosita

SABINAS, COAH.- Martha Elena Alvarado Eguera ex empleada del Asilo de Ancianos en Nueva Rosita está dispuesta a aportar las pruebas necesarias y testimonios para que se haga justicia a los abuelitos que fueron maltratados en el recinto.

Entrevistada respecto a la seria acusación que lanzó en redes sociales donde responsabilizó a la encargada del Asilo y a una trabajadora de ser presuntas responsables de maltrato a los viejecitos, la vecina de la Colonia Hidalgo de Nueva Rosita, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para que se aplique todo el peso de la ley y que los habitantes del asilo sean tratados con dignidad.

"Los cacheteaba doña Lourdes y los estrujaba muy feo porque no quería estar batallando con los ancianitos. Decía que eran chiflados. También vi a Claudia Ramírez Golpeando a un viejito en silla de ruedas con un palo" aseguró.

Martha Elena reconoció que luego de perder el empleo sin justificación alguna, decidió sacar a la luz pública este caso, ya que por temor a perder su empleo ella como otras empleadas no lo denunciaban, sin embargo, entendió que si nadie dice nada, todo seguirá igual o peor.

La entrevistada reconoció que ha recibido llamadas telefónicas de familiares de internos quienes han manifestado su intención de saber más sobre el particular para que el asunto llegue a las instancias legales y se haga justicia.