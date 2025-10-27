Alcaldesa de Castaños impulsa medidas preventivas en secundarias

CASTAÑOS, COAHUILA.- La alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes, informó que se trabaja de manera coordinada con los directores de secundarias del municipio con el propósito de prevenir hechos de violencia entre estudiantes, luego de que se han registrado varios incidentes en distintos planteles, uno de ellos en la Escuela Secundaria Ildefonso Fuentes, ubicada en la zona centro.

"Ya hemos tenido pláticas con algunos directores, e incluso quiero agradecer al cuerpo de Seguridad Pública que ha tenido acercamiento con las instituciones, sobre todo con las secundarias, donde han estado dando capacitaciones a los niños, brindándoles información y fortaleciendo ese lazo con los docentes, que saben que tienen nuestro respaldo", expresó la alcaldesa.

Sifuentes destacó que también se ha capacitado al personal docente, recordándoles que forman parte de un mismo equipo en favor de la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

Asimismo, detalló que elementos de Seguridad Pública realizan rondines en los alrededores de los planteles, y que en el Cecytec, así como en las secundarias, se ha implementado la "operación mochila" como medida preventiva.

"Con estas acciones buscamos no solo mantener el orden, sino generar un ambiente de respeto. Los jóvenes, al ver la presencia de las autoridades, muestran una actitud diferente", concluyó la edil.