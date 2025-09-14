San Juan de Sabinas se prepara para una noche de celebración patriótica

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez anunció un evento sin precedentes para celebrar el Grito de Independencia este próximo 15 de septiembre en el municipio de San Juan de Sabinas.

Con el objetivo de fortalecer el sentido patriótico y la convivencia ciudadana, el edil aseguró que la noche estará llena de sorpresas y momentos memorables para todos los asistentes.

Las festividades comenzarán a las 20:00 horas en la Villa de San Juan de Sabinas, y continuarán a las 21:00 horas frente a la explanada de la Presidencia Municipal, donde se llevará a cabo el tradicional acto del Grito.

Se espera una gran afluencia de público, motivado por el ambiente festivo y la variedad de actividades programadas.

Entre los atractivos principales destaca un espectacular show de pirotecnia que iluminará el cielo nocturno, así como la presentación musical de Erick y su grupo Massore, junto con Décimo Legado.

Además, el municipio ofrecerá refrescos y comida gratuita como muestra de hospitalidad y celebración comunitaria.

"El propósito es preservar nuestras tradiciones, rendir homenaje a los héroes que nos dieron patria y libertad, y fomentar el respeto por nuestros símbolos patrios", expresó el alcalde Ríos Ramírez, quien ha impulsado esta celebración como parte de su compromiso con la identidad cultural del municipio.

Desde días previos, San Juan de Sabinas se ha vestido de gala con decoraciones tricolores en bulevares y calles céntricas, creando un ambiente festivo que anticipa una noche llena de orgullo nacional.

Por lo anterior, la comunidad espera con entusiasmo este evento que promete unir a las familias en torno a la historia, la música y el espíritu mexicano.