Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destaca historia y trabajo en evento conmemorativo

Castaños, Coah.- Al asistir a la conmemoración del 99 aniversario del Ejido Palo Blanco, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la historia, el esfuerzo y el trabajo de las personas que, con su dedicación, han forjado la identidad y el progreso de esta tierra.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal, acompañada del Comisariado Ejidal Luis Antonio Vélez Medellín, integrantes de la mesa directiva, funcionarios y pobladores que se dieron cita en este significativo encuentro, donde se resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y las autoridades ejidales para seguir construyendo un futuro sólido.

Durante su intervención, Sifuentes Zamora recordó que esta comunidad es cuna de personajes que dejaron huella en el municipio y en la historia de Palo Blanco, como don Manuel de León y Jacinto Contreras, expresidentes municipales originarios de esta localidad. Asimismo, rindió un homenaje al historiador Lucas Martínez, quien dedicó gran parte de su vida al estudio de la historia local y que descansa en paz en el ejido.

"Hoy no solamente celebramos un año más de esta gran comunidad que se caracteriza por tener a hombres y mujeres valientes y solidarios; celebramos que Palo Blanco, a lo largo de 99 años, se ha mantenido unido, fuerte y con su gente muy trabajadora", señaló la edil.

Asimismo, la presidenta municipal subrayó que su administración mantiene un firme compromiso con el desarrollo rural, reconociendo que las comunidades ejidales son el corazón productivo y cultural del municipio. En este sentido, destacó los trabajos de rehabilitación del camino al ejido, lo que permitirá mejorar la conectividad, reducir los tiempos de traslado y elevar la calidad de vida de las familias que diariamente transitan por esta vía.

"De la mano de nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas vamos a seguir trabajando para llevar obras que se requieren en todos los rincones de nuestro municipio, privilegiando siempre el bien común y atendiendo las necesidades primordiales de nuestra gente", finalizó.

Con esta conmemoración, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo a las comunidades rurales, honrando su historia y apoyando a su gente, que con esfuerzo y unidad continúan construyendo el presente y el futuro de Castaños.