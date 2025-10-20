Alcaldesa de Frontera denuncia robo de cableado en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que el Ayuntamiento continúa trabajando de manera constante en la reposición del cableado robado en distintos sectores del municipio, además de hacer inspecciones en las chatarreras para identificar lo sustraído.

Trascendió que las colonias Sierrita, Magisterial, Morelos, Independencia, San Cristóbal, Occidental y Borja son las más afectadas por este delito, lo que ha representado fuertes gastos para la administración municipal, pues el material debe ser repuesto continuamente para mantener encendidos los sistemas de alumbrado.

"Es una problemática que tenemos en todos lados; no sé cuánto les estén pagando por eso que nos roban, pero nos perjudica mucho en la iluminación de los sectores. No tengo el número exacto de cuánto dinero ha sido, pero hemos rehabilitado a cada rato", expresó la alcaldesa.

Pérez Cantú señaló que la Policía Municipal realiza rondines diarios, sin embargo, los llamados "amantes de lo ajeno" continúan operando en diferentes puntos de la ciudad.

Ante ello, exhortó a la población a sumarse como vecinos vigilantes y participar activamente en los comités de seguridad, reportando cualquier movimiento sospechoso o grabando cuando sea posible para ayudar a las autoridades a detener a los responsables.

Asimismo, destacó que se mantienen inspecciones en chatarreras para identificar posibles piezas sustraídas del cableado público, como parte de las acciones para frenar este delito que afecta directamente la tranquilidad y seguridad de los fronterenses.