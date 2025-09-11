Alcaldesa de Frontera informa aseguramiento de sustancias ilícitas

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de las acciones contra el narcomenudeo, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que en un cateo realizado en la colonia 10 de Mayo se logró el aseguramiento de 12 kilogramos de marihuana y medio kilo de cristal, en un operativo coordinado con el Gobierno del Estado y la Federación.

"Estamos trabajando intensamente en coordinación, nos ocupa y nos preocupa el saber que tenemos una estadística alta, pero hay que trabajarlo. Es triste ver a los menores de edad consumiendo sustancias", expresó la edil, al subrayar la urgencia de reforzar la prevención.

La detención fue posible tras labores de investigación de la Policía Estatal de Coahuila, quienes capturaron a Sergio "N", de 55 años, señalado por transportar la droga en un vehículo Mercedes Benz modelo 2008.

El aseguramiento ocurrió sobre el bulevar Ejército Mexicano y la calle Magnolia, en Frontera, donde además se decomisaron 500 gramos de cristal.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos continuarán en la región para frenar la distribución de drogas y atender de manera directa el problema de consumo entre jóvenes y adolescentes.