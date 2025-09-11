Gobierno de Saltillo intensifica acciones de bacheo para mejorar seguridad vial

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la seguridad vial de peatones y automovilistas, el gobierno a cargo de Javier Díaz González intensificó sus acciones de bacheo en los distintos sectores de la ciudad.

Este jueves, personal que integra el programa "Aquí Andamos", con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas repararon la carpeta asfáltica en calles de la colonia Lourdes, al sur de Saltillo.

Personal municipal retiró el pavimento dañado en distintas áreas de este sector de la ciudad, y colocaron pavimento nuevo en la Calle 5, así como en su cruce con la Avenida 20.

Estas acciones se suman a las que el Gobierno Municipal de Saltillo ha realizado desde el inicio de la administración al interior de colonias y barrios como La Estrella, Las Teresitas, Fundadores, Las Palmas, Postal Cerritos, Colinas de San Lorenzo, Lomas del Refugio, Miravalle, El Álamo, Anáhuac, Roma, Alpes, Ojo de Agua, Centenario y Distrito Centro de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz mantiene a disposición el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún bache o servicio público en la localidad.