Programa Aquí Andamos embellece Saltillo con limpieza de bulevares

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas de las distintas direcciones municipales refuerzan sus labores de limpieza y embellecimiento de bulevares, áreas verdes y espacios públicos en los diferentes sectores de Saltillo.

En trabajo coordinado, personal que integra el programa "Aquí Andamos", con el apoyo del Gobierno de Coahuila, intervino con acciones de deshierbe y retiro de basura acumulada en el camellón central y las áreas laterales del bulevar Antonio Cárdenas, al sur de la ciudad.

En este punto, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable recorrieron y trabajaron esta vialidad en su tramo que comprende del periférico Luis Echeverría Álvarez al Parque Ecológico El Chapulín, para continuar sus labores de limpieza sobre el bulevar Felipe J. Mery.

A su vez, en el sector norte de la ciudad, el Gobierno de Saltillo, a través de "Aquí Andamos" limpió y deshierbó el callejón en la colonia San Isidro, ubicado entre las calles Dr. Atl y David Alfaro Siqueiros.

En este punto, se eliminó la maleza y basura acumulada con el objetivo de disminuir riesgos de proliferación de fauna transmisora de enfermedades, además de ofrecer espacios públicos dignos y seguros para las y los saltillenses.

Sumado a esto, cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos municipales pintaron y embellecieron la vialidad lateral del bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de las áreas verdes del Monumento a los Niños Héroes.

En este punto ubicado en la colonia Chapultepec, el Ayuntamiento aplicó pintura amarilla en el cordón cuneta, además de realizar labores de limpieza general en este emblemático parque al aire libre de Saltillo.

Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz, el Gobierno Municipal tiene a disposición el número 844-160-08-08, del Chat Bot "Saltillo Fácil", con el que la ciudadanía puede reportar algún servicio público.