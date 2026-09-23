Frontera: Alcaldesa refuerza acciones de salud ante rickettsia en un menor

Ante el caso reciente de rickettsia registrado en un niño de dos años en el municipio de Frontera, el Ayuntamiento reforzó las acciones de fumigación y prevención contra la garrapata en sectores considerados de mayor riesgo.

La alcaldesa señaló que las brigadas municipales trabajan principalmente en colonias como Los Rieles y San Miguel, donde se intensificaron las labores de prevención durante esta semana.

Explicó que las acciones incluyen la revisión y retiro de cacharros, fumigación y atención específica en las zonas donde se detecte algún caso probable, ampliando las labores de control en los alrededores. "Si hubo algún caso probable cerca de alguna colonia, se delimita alrededor para hacer esa fumigación", explicó.

La alcaldesa pidió a las familias mantener especial vigilancia sobre sus mascotas y revisar que no tengan garrapatas, debido a que estos parásitos pueden representar un riesgo para la salud. Indicó que el personal de la Unidad Móvil de Protección Animal puede orientar a los propietarios sobre los tratamientos disponibles, además de ofrecer baños garrapaticidas y recomendaciones para el control de estos parásitos. "Que tengan mucho cuidado los que tengan mascotas, que revisen a sus mascotas que no tengan la garrapata y, si tiene la garrapata, ver la manera de preguntar acá en el módulo de nosotros, en la unidad móvil de Protección Animal", señaló.

También pidió a la población revisar patios, jardines y el interior de sus viviendas para detectar la presencia de garrapatas y actuar oportunamente. La alcaldesa destacó que las labores preventivas continuarán durante toda la semana en las zonas identificadas con mayor presencia del parásito y, de ser necesario, las brigadas serán trasladadas a otros sectores del municipio. "Estamos trabajando intensamente. Tenemos toda esta semana trabajando en esa área y vamos a seguir trabajando; si hay necesidad de ir a otro lugar, con mucho gusto bajamos", afirmó.

Subrayó que la participación de las familias es fundamental para prevenir nuevos casos y pidió no descuidar la atención de las mascotas. "La prevención es muy importante para evitar estos casos", puntualizó.