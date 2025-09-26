Evento de la Vicaría de Guadalupe busca empoderar a mujeres a través de la fe cristiana

FRONTERA, COAHUILA.- La Vicaría de Guadalupe anunció la realización del retiro espiritual 'Amadas en el Corazón de Dios', un proyecto que busca fortalecer los procesos de evangelización en mujeres, dignificar su papel en la sociedad y abrir espacios de sanación interior desde la fe cristiana.

El evento se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre en el auditorio del Colegio La Salle, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, y continuará el domingo de 8:30 a 17:00 horas. Los boletos podrán adquirirse en las oficinas parroquiales de Monclova.

"Las mujeres tienen que ser valientes, decir basta y darse la oportunidad de restaurarse desde el interior hasta el exterior, en paz con Dios y con un objetivo claro: ser felices. Se trata de sanar la historia personal y abrir el corazón a su presencia divina", expresaron los organizadores.

En rueda de prensa participaron el padre Paulo Alfonso Sánchez Valencia, la servidora parroquial Paulina Cruz Suárez, Alicia Garza Briseño y el párroco Israel Orduña Gudiño, quienes coincidieron en que este encuentro es una oportunidad para que más mujeres se inserten en un proceso evangelizador a nivel vicarial.

"El retiro consiste en un encuentro personal con Jesús, para entrar en su corazón, revivirlo y volver a tener una vida plena, aun frente a los problemas y mortificaciones que afectan", añadieron.