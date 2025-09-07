Rehabilitación de espacios públicos emblemáticos en Frontera para beneficio de la comunidad

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que durante los cuatro meses restantes del año, su administración implementará una serie de acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de las y los fronterenses, priorizando obras de infraestructura, rehabilitación de espacios públicos y programas de apoyo directo.

Entre las acciones destacadas se encuentra la rehabilitación de vialidades y espacios deportivos emblemáticos como el Papo Ríos, el deportivo Güero Pruneda y el CEFARE. Además, se reforzarán los servicios primarios, con labores de alumbrado, limpieza y mantenimiento en distintos sectores del municipio.

"Estos meses serán determinantes para consolidar el esfuerzo realizado durante la administración para elevar la calidad de vida en Frontera", expresó la edil al dar a conocer el plan de trabajo que marcará el cierre de su gestión.

Pérez Cantú subrayó que el gobierno municipal mantendrá una relación directa con la ciudadanía, escuchando de primera mano sus inquietudes y gestionando recursos que permitan atender sus necesidades de forma puntual.

"Seremos el gobierno más ciudadano y de mayor proximidad a las personas, siempre atentos a las necesidades que tengan", afirmó.

Con esta proyección, el Ayuntamiento de Frontera busca cerrar el 2025 con un balance positivo, reafirmando su compromiso con una ciudad con mejores condiciones para sus habitantes.