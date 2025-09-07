Alcalde de Cuatro Ciénegas lidera entrega de uniformes a policías locales

Cuatro Ciénegas, Coahuila a 06 de septiembre del 2025.- Con la finalidad de dignificar el trabajo y la imagen de los elementos policiacos, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, encabezó la entrega de uniformes a oficiales de Seguridad Pública, reafirmando su compromiso de dotar a la corporación de mejores herramientas para el cumplimiento de sus funciones en beneficio de la comunidad.

Durante el acto, el presidente municipal destacó la importancia de que los elementos cuenten con equipo digno y de calidad, ya que ello fortalece la confianza, la seguridad y el profesionalismo con el que desempeñan su labor diaria en beneficio de las familias y de los visitantes que arriban al municipio.

"Estos uniformes representan también un reconocimiento a su esfuerzo, entrega y compromiso con la ciudadanía. Desde el inicio de nuestra gestión hemos trabajado de manera constante para que nuestros elementos tengan las condiciones necesarias para realizar su labor, porque sabemos que al fortalecerlos a ellos, fortalecemos a todo Cuatro Ciénegas", expresó el alcalde.

En los primeros ocho meses de la actual administración se ha alcanzado un notable avance en materia de seguridad, gracias a la coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos cuerpos de apoyo. Dichas acciones han permitido reforzar la vigilancia, prevenir incidentes y mantener un ambiente de paz que fortalece la calidad de vida de los habitantes y la confianza de los turistas que visitan Cuatro Ciénegas para disfrutar de su riqueza natural y cultural.

Asimismo, Leija Vega destacó que su gobierno continuará gestionando recursos para modernizar el equipo, ampliar la capacitación de los oficiales y garantizar que Cuatro Ciénegas siga siendo un municipio seguro y atractivo.

Con iniciativas como esta, el Gobierno Municipal consolida la visión de un municipio más seguro, ordenado y preparado, reafirmando su liderazgo como referente en desarrollo, bienestar y turismo en la región.