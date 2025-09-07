Carlos Villarreal lidera arranque del ciclo escolar en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque del ciclo escolar 2025-2026 en diversas instituciones educativas de Monclova, refrendando el compromiso del Gobierno Municipal y del Gobernador Manolo Jiménez Salinas con el fortalecimiento de la educación a través de la estrategia Impulso Educativo.

Durante la primera semana de clases, el alcalde visitó diferentes planteles educativos donde se realizaron entregas simbólicas de paquetes de útiles escolares, equipo de cómputo, minisplits y otros apoyos en beneficio de la educación.

En la Escuela El Socorro, el alcalde acompañó a Nazira Zogbi, Secretaria del Trabajo de Coahuila, quien asistió en representación del Gobernador Manolo Jiménez, y destacó el impacto de la estrategia Impulso Educativo en las y los estudiantes monclovenses. El alcalde asistió también a la Escuela Primaria Moderna donde realizó la entrega de útiles escolares junto al director de Servicios Educativos, Abraham Segundo González.

En el Conalep Monclova, junto al Director Estatal, Alfio Vega y la directora del plantel, Deyanira Terrazas, Carlos Villarreal acompañó la entrega de paquetes escolares y equipo de cómputo. En la Escuela Secundaria Técnica No. 3 y en la Secundaria Luis Martínez Garibay, el alcalde reiteró que gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado, cada escuela de educación básica contará con un minisplit para mejorar las condiciones de aprendizaje de las y los estudiantes.

En el Cecytec Monclova se anunciaron proyectos para el fortalecimiento del subsistema, como la firma del convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Monclova, la nueva carrera en Administración de Autotransporte, así como la inversión en una techumbre, por parte de ICIFED.

"Arrancamos septiembre con orgullo patrio y con el firme compromiso de seguir fortaleciendo la educación en Monclova. Agradezco el respaldo de nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas quien, a través de la estrategia Impulso Educativo, está mejorando nuestras escuelas y creando mejores oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes", destacó el alcalde Carlos Villarreal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para garantizar que la educación siga siendo el motor de desarrollo y oportunidades para las familias.