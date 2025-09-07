Garantizan educación a niños con TEA

La Comisión de Derechos Humanos intervino para garantizar el derecho a la educación de cinco niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), luego de que directivos y docentes se negaran a recibirlos en planteles públicos bajo el argumento de no estar preparados para atender su condición.

El visitador de la CDHEC en la Región Centro, Luis Ángel San Miguel, informó que en cada uno de los casos se actuó de manera inmediata, dado que se trataba de menores en situación de vulnerabilidad.

"Cuando recibimos una queja relacionada con personas con discapacidad, sobre todo aquellas que no son visibles como el autismo, tratamos de atenderlas de inmediato. Lo más importante es buscar una solución rápida para que el menor pueda continuar con su educación", señaló.

Explicó que, tras recibir las denuncias, personal de la Comisión acudió directamente a las escuelas para dialogar con directivos y docentes, conciliando la mayoría de los casos y coadyuvando con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además, destacó que la CDHEC ofrece capacitaciones tanto a maestros como a padres de familia para fomentar la empatía, evitar prejuicios y dotar de herramientas al personal educativo en el trato con niños que presentan conductas estereotipadas o que aún no han sido diagnosticados.

"Los docentes suelen poner de su parte para atender a sus alumnos; hemos visto voluntad en la mayoría. Nosotros buscamos reforzar esa disposición brindando información que les permita identificar y comprender estas condiciones, evitando etiquetas y estigmatizaciones", agregó el visitador.

Gracias a estas acciones, cinco menores con TEA lograron su reincorporación a aulas regulares en la Región Centro, garantizando así su derecho a una educación inclusiva.