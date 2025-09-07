Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora lidera acciones de salud en Castaños

Castaños, Coah.- Con la intención de acercar los servicios de salud a todos los rincones del municipio, el Gobierno de Castaños llevó a cabo con éxito la Brigada de Salud en el Ejido El Márquez, instalando diversos módulos gratuitos en beneficio de las familias, especialmente de las personas adultas mayores.

Durante la jornada se realizaron más de 40 consultas médicas generales, además de chequeo de presión arterial y glucosa, entrega de medicamento gratuito, aplicación de garrapaticida y vacuna antirrábica para el cuidado de las mascotas, así como la distribución de abate para combatir el dengue. También se contó con la participación de un dentista, acercando este importante servicio hasta la comunidad.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la relevancia de estas acciones al señalar que la salud es una de las principales prioridades de su administración.

"Me siento muy orgullosa de que nuestra Brigada de Salud llegara al Ejido El Márquez y beneficiara a tantas familias, especialmente a nuestros adultos mayores. Seguiremos trabajando para que la atención médica y preventiva llegue a cada ejido, sin que tengan que trasladarse hasta la cabecera municipal", expresó la presidenta municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora anunció que estas brigadas continuarán llevándose a cabo en los distintos ejidos del municipio, con el objetivo de garantizar que más familias accedan a servicios médicos y preventivos de manera gratuita y cercana.

"Desde la Presidencia Municipal reafirmo mi compromiso con la salud de las familias de Castaños. Con brigadas como la realizada en el Ejido El Márquez acercamos consultas, medicamentos y servicios gratuitos a quienes más lo necesitan. Muy pronto estaremos visitando los demás ejidos de nuestro municipio", puntualizó la alcaldesa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el bienestar y la salud de la población, llevando atención directa hasta las comunidades que más lo requieren.