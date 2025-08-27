Éxito en jornada de 'Buenas con los Bravos' de Fundación Bravitos de Corazón

Ni la lluvia logró apagar el entusiasmo en la colonia Los Manzanos, donde la Fundación Bravitos de Corazón llevó a cabo con gran éxito la jornada 'Buenas con los Bravos', una actividad comunitaria que combinó alegría, apoyo escolar y servicios gratuitos para niñas y niños. La respuesta fue extraordinaria, con decenas de familias participando activamente en la esperada Lotería de Útiles Escolares.

Durante el evento, se entregaron paquetes de útiles escolares y vales para uniformes a las y los ganadores, fortaleciendo el compromiso de la fundación con la educación y el bienestar infantil. La emoción fue palpable entre los asistentes, quienes celebraron cada premio como un impulso para el nuevo ciclo escolar. La actividad se desarrolló bajo toldos facilitados por el ingeniero Cristian Reyes, gerente de Coca Cola, lo que permitió continuar con la lotería a pesar de las condiciones climáticas.

Además, Tatan Barbershop y un equipo de estilistas se sumaron a la jornada ofreciendo cortes de cabello gratuitos para niños y niñas, generando sonrisas y reforzando el sentido de comunidad. Este gesto fue ampliamente agradecido por las familias, que reconocieron el valor de contar con servicios accesibles y de calidad en su propio entorno.

La Fundación Bravitos de Corazón contó con el respaldo y la presencia de figuras comprometidas con el territorio, como la maestra Maripily Arizpe, Pepe Morales y el doctor David Mussi, quienes acompañaron con entusiasmo las actividades. Su participación reafirmó el carácter colaborativo de la iniciativa, que busca unir esfuerzos en favor de las infancias sabinenses.

'Buenas con los Bravos' se consolida como una muestra de que la solidaridad, el compromiso social y el trabajo en equipo pueden florecer incluso bajo la lluvia. La Fundación Bravitos de Corazón continúa sembrando esperanza en cada rincón de Sabinas, con acciones que fortalecen el tejido comunitario y promueven el bienestar colectivo.