Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora lidera labores de mejora vial en Castaños

Con la finalidad de garantizar vialidades ordenadas y seguras, el Gobierno Municipal de Castaños continúa con las labores de bacheo, limpieza y señalización en distintos sectores de la ciudad.

Siguiendo las indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal de los departamentos de Servicios Primarios, Transporte y Vialidad han reforzado las acciones en las distintas colonias del municipio, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía.

En la calle Juan de Dios Peza de la colonia Libertad se realizaron trabajos de limpieza y bacheo, buscando no solo mejorar la imagen urbana, sino también ofrecer mayor seguridad a los transeúntes, principalmente a los alumnos que diariamente transitan por esta zona.

De igual manera, se lleva a cabo la instalación de nuevos señalamientos viales en diversos puntos estratégicos del municipio, con el objetivo de optimizar el flujo vehicular y brindar mayor protección tanto a peatones como a automovilistas.

La Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que estas acciones forman parte de un programa integral de mejora en la infraestructura vial, donde la seguridad de la población es la prioridad.

Indicó que las labores de bacheo han recorrido las distintas colonias del municipio, atendiendo los reportes de la ciudadanía, buscando garantizar que las vialidades estén en mejores condiciones para prevenir accidentes automovilísticos o daños a los vehículos.

"Seguiremos trabajando con compromiso para mantener nuestros espacios públicos en las mejores condiciones posibles, buscando un municipio más ordenado y seguro para todos. Nuestro objetivo es que cada calle de Castaños sea más transitable, segura y digna para las familias", señaló la presidenta municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con el bienestar de la ciudadanía, atendiendo las necesidades de movilidad y seguridad en beneficio de toda la población.