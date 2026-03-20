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Coahuila

Alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú advierte sobre perfil falso en Facebook

Pérez Cantú aseguró que sus cuentas oficiales son verificadas y no solicita favores a través de perfiles no oficiales.

Por Azucena Tenorio - 20 marzo, 2026 - 06:16 p.m.
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      FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para no caer en engaños a través de un perfil falso en Facebook que suplanta su identidad y que está siendo utilizado para intentar extorsionar a personas y funcionarios.

      La edil advirtió que dicho perfil ha estado enviando mensajes con ligas sospechosas, por lo que pidió a la población no aceptar solicitudes ni interactuar con esa cuenta. "No crean todo lo que ven de ese perfil, ya que los pueden hackear. Han estado enviando una liga y yo nunca voy a estar usando ese medio para pedir algo, mucho menos si tiene una fotografía diferente", señaló.

      Pérez Cantú precisó que sus cuentas oficiales en redes sociales son "Sara Irma Pérez Cantú" y "Sari Pérez Cantú", por lo que cualquier otro perfil debe considerarse falso. Subrayó que ella no solicita favores ni mantiene comunicación de ese tipo a través de cuentas no verificadas.

       

      Asimismo, informó que ya dio aviso a la policía cibernética, luego de recibir evidencias de que el perfil apócrifo ha estado contactando a diversas personas.

      La alcaldesa aseguró que sus cuentas personales se encuentran seguras, al destacar que mantiene estrictas medidas de cuidado sobre el contenido que visualiza y comparte tanto en el ámbito personal como en su función pública.

       

      Finalmente, reiteró el exhorto a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier intento de fraude o suplantación, con el fin de evitar ser víctimas de este tipo de delitos digitales.

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