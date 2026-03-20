Alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú advierte sobre perfil falso en Facebook

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para no caer en engaños a través de un perfil falso en Facebook que suplanta su identidad y que está siendo utilizado para intentar extorsionar a personas y funcionarios.

La edil advirtió que dicho perfil ha estado enviando mensajes con ligas sospechosas, por lo que pidió a la población no aceptar solicitudes ni interactuar con esa cuenta. "No crean todo lo que ven de ese perfil, ya que los pueden hackear. Han estado enviando una liga y yo nunca voy a estar usando ese medio para pedir algo, mucho menos si tiene una fotografía diferente", señaló.

Pérez Cantú precisó que sus cuentas oficiales en redes sociales son "Sara Irma Pérez Cantú" y "Sari Pérez Cantú", por lo que cualquier otro perfil debe considerarse falso. Subrayó que ella no solicita favores ni mantiene comunicación de ese tipo a través de cuentas no verificadas.

Asimismo, informó que ya dio aviso a la policía cibernética, luego de recibir evidencias de que el perfil apócrifo ha estado contactando a diversas personas.

La alcaldesa aseguró que sus cuentas personales se encuentran seguras, al destacar que mantiene estrictas medidas de cuidado sobre el contenido que visualiza y comparte tanto en el ámbito personal como en su función pública.

Finalmente, reiteró el exhorto a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier intento de fraude o suplantación, con el fin de evitar ser víctimas de este tipo de delitos digitales.