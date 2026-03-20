Alcalde de Saltillo anuncia la creación de un agrupamiento policial especializado en protección de menores

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de reforzar la atención a sectores vulnerables y prevenir problemáticas sociales desde su origen, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer la próxima conformación de un agrupamiento policial especializado en la atención de niñas, niños y adolescentes. Esta nueva unidad se integrará a los cuerpos ya existentes dentro de la Comisaría de Seguridad Pública y estará diseñada para intervenir en situaciones que involucren a menores de edad, particularmente en casos relacionados con violencia familiar, salud mental y conductas de riesgo. El edil detalló que el proyecto no se limitará a la labor operativa de los elementos de seguridad, sino que contará con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales en áreas como la psicología, lo que permitirá brindar una atención más completa y adecuada a cada caso. Asimismo, destacó que la iniciativa contempla colaboración con organismos internacionales, lo que permitirá fortalecer la formación de los cadetes desde su ingreso a la academia policial, incorporando herramientas especializadas con población infantil y juvenil. ## Prevención y atención integral Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la prevención. La administración municipal busca detectar y atender de manera temprana situaciones que puedan afectar el desarrollo de menores, promoviendo la coordinación con escuelas, instituciones públicas, organizaciones civiles y el sector privado. En paralelo, el municipio prevé ampliar la cobertura de servicios psicológicos y médicos mediante el fortalecimiento de espacios del DIF y centros comunitarios, así como la creación de nuevas instalaciones en zonas consideradas prioritarias. El anuncio forma parte de un paquete más amplio de acciones en materia de seguridad, que incluye la entrega de equipamiento a corporaciones policiales y cuerpos de emergencia, además de la implementación de operativos conjuntos con el gobierno estatal durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa. ## Modelo de seguridad integral Con estas medidas, la administración municipal apuesta por un modelo de seguridad enfocado en la cercanía con la ciudadanía, la prevención y la atención especializada a problemáticas sociales desde una perspectiva integral.

1 / 1 El nuevo agrupamiento contará con apoyo de especialistas en psicología para atender casos de violencia y salud mental. ❮❯