Fuerte movilización por presunto cateo en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.- Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde-noche de este día en la zona centro del municipio, lo que generó expectación entre vecinos del sector.

El despliegue tuvo lugar sobre la calle E. Carranza, entre Mina, donde elementos federales, estatales y municipales realizaron un operativo que incluyó el acordonamiento del área y la restricción del paso tanto a vehículos como a peatones.

El operativo se llevó a cabo en la calle E. Carranza, restringiendo el paso a vehículos y peatones.

De manera preliminar, trascendió que se trató de un presunto cateo a una vivienda ubicada en dicha vialidad, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los resultados de la intervención.

Elementos de diversas corporaciones de seguridad participaron en el despliegue en Zaragoza.

Habitantes del sector señalaron que la presencia de unidades y personal de distintas corporaciones llamó la atención, por lo que se mantuvieron a la expectativa, mientras se recomendó evitar la zona para no entorpecer las labores.

Habitantes de la zona se mantuvieron a la expectativa ante la presencia de las autoridades.