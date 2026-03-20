Investigación en curso por muerte de perros en colonia Teresitas, Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La muerte de cuatro perros en circunstancias violentas encendió la indignación de vecinos y activistas en la colonia Teresitas, al sur de la ciudad. Este viernes, la organización Dignidad Animal Asociación Civil formalizó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila para exigir el esclarecimiento de los hechos.

El representante de la agrupación, Alejandro Gutiérrez, acudió a la Delegación Sureste de la dependencia para iniciar el proceso legal contra quien resulte responsable. Explicó que la denuncia se sustenta en evidencias recabadas, como fotografías y testimonios de vecinos, con el objetivo de facilitar el avance de las investigaciones.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el activista, las autoridades podrían apoyarse en grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas cerca del predio donde fueron encontrados los animales, lo que permitiría reconstruir lo ocurrido e identificar a posibles implicados. El hallazgo se registró la noche del miércoles, cuando integrantes de la organización, junto con elementos de la Policía Municipal y residentes del sector, acudieron al terreno baldío situado frente al Colegio de Bachilleres de Coahuila. En el lugar confirmaron la presencia de los cuerpos de los perros, los cuales presentaban claras señales de maltrato.

Gutiérrez subrayó que este caso no debe quedar impune y recordó que la legislación estatal contempla sanciones severas para quienes cometen actos de crueldad contra los animales, incluyendo penas de prisión de hasta cuatro años. Asimismo, destacó la colaboración entre autoridades y ciudadanos, quienes han aportado información relevante para el caso. La fundación, dijo, continuará brindando acompañamiento legal y seguimiento para que se haga justicia.